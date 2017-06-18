В пензенских «Буртасах» летом будут тренироваться атлеты из Кореи, Малайзии и Узбекистана Спорт

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Спортсмены из Кореи, Малайзии и Узбекистана пройдут учебно-тренировочные сборы на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе летом.

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С конца июня и по сентябрь в зале художественной гимнастики под руководством заслуженных тренеров России Татьяны Васильевой и Ольги Стебеневой будут тренироваться три спортсменки из Кореи.

С 6 по 25 июля в Пензу приедет сборная команда Узбекистана по спортивной гимнастике в количестве 12 человек.

Кроме того, впервые для проведения сбора с 11 по 25 июля в «Буртасы» приедут два гимнаста из Малайзии.

Также летом на базе «Буртасов» пройдет учебно-тренировочный сбор пензенской молодежной команды «Дизелист», сообщается на сайте дворца спорта.