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Пензенские гимнасты завоевали пять медалей на турнире Алексея Немова

13:09 | 19.06.2017 | Спорт

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Пензенские гимнасты завоевали пять медалей различного достоинства на всероссийских соревнованиях на призы Алексея Немова, состоявшихся в Сызрани.

Пензенские гимнасты завоевали пять медалей на турнире Алексея Немова

Фото: Burtasy.ru

Иван Шкуров по программе первого разряда завоевал три бронзовые медали — в личном многоборье, вольных упражнениях и опорном прыжке.

Сергей Гоглов стал третьим в упражнении на коне-махе среди гимнастов, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта.

Григорий Климентьев по программе мастеров спорта завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях.

Всего в соревнованиях на призы Алексея Немова приняли участие более 50 гимнастов из 12 городов России — Казани, Астрахани, Обнинска, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ульяновска, Пензы, Черкеска, Тольятти и Сызрани, а также представители Казахстана и Германии, сообщает пресс-служба областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.
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