В Пензенской области стартовал проект «Плывем к здоровью» Спорт

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Проект «Плывем к здоровью», в рамках которого гражданам будут предоставлять право на бесплатное посещение бассейна, стартовал в Пензенской области.

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В его рамках жителям региона будут бесплатно давать направления на первое и каждое десятое посещение бассейна.

Людям с I и II группой состояния здоровья, установленными при проведении диспансеризации и профилактических осмотров, направление будет выдавать врач-терапевт.

Его также могут получить пациенты с хроническими заболеваниями в период ремиссии и с острыми заболеваниями в период полного выздоровления, не имеющие противопоказаний для посещения бассейна.

После выдачи направления пациенту необходимо обратиться в стол справок регистратуры, где ему присваивается индивидуальный порядковый номер, а факт выдачи направления будет зафиксирован в медицинской карте, сообщает пресс-служба Минздрава.