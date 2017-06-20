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В Пензенской области стартовал проект «Плывем к здоровью»

10:24 | 20.06.2017 | Спорт

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Проект «Плывем к здоровью», в рамках которого гражданам будут предоставлять право на бесплатное посещение бассейна, стартовал в Пензенской области.

В Пензенской области стартовал проект «Плывем к здоровью»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках жителям региона будут бесплатно давать направления на первое и каждое десятое посещение бассейна.

Людям с I и II группой состояния здоровья, установленными при проведении диспансеризации и профилактических осмотров, направление будет выдавать врач-терапевт.

Его также могут получить пациенты с хроническими заболеваниями в период ремиссии и с острыми заболеваниями в период полного выздоровления, не имеющие противопоказаний для посещения бассейна.

После выдачи направления пациенту необходимо обратиться в стол справок регистратуры, где ему присваивается индивидуальный порядковый номер, а факт выдачи направления будет зафиксирован в медицинской карте, сообщает пресс-служба Минздрава.
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