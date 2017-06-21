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В «Спутнике» во Всероссийский олимпийский день пройдут соревнования

15:31 | 21.06.2017 | Спорт

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Соревнования по различным видам спорта состоятся на фонтанной площади города «Спутник» под Пензой в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня в предстоящую пятницу, 23 июня.

В «Спутнике» во Всероссийский олимпийский день пройдут соревнования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 10.00 будет дан старт массовому забегу «Олимпийская миля» на дистанции 1,5 км, а после его окончания начнутся сеанс одновременной игры в шахматы, соревнования по стритболу, а также работа интерактивных площадок по дартсу, велоспорту-ВМХ и регби.

Кроме того, будет проведена викторина, победителям которой вручат подарки. Всех гостей праздника ждут памятные призы.

Желающие смогут пообщаться, взять автограф и сфотографироваться с чемпионами, призерами и участниками Олимпийских игр.

Также в ходе праздника будут вручены дипломы от президента Международного олимпийского комитета за верность олимпийским идеалам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
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