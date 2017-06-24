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В Пензе 15 инвалидов вышли на старт соревнований по фигурному вождению автомобилей

12:36 | 24.06.2017 | Спорт

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Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. 15 человек принимают участие в соревнованиях по фигурному вождению автомобилей среди инвалидов «Крутой вираж», который проходит на парковке спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе 24 июня.

В Пензе 15 инвалидов вышли на старт соревнований по фигурному вождению автомобилей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Поприветствовали участников соревнований заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов, вице-мэр Пензы Владимир Попков и председатель региональной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валерий Тимошкин.

Участникам необходимо пройти три трассы — змейку, а также две более сложные.

Перед заездом на время у водителей была возможность протестировать трассу в пробном заезде.

Участники, занявшие призовые места, будут награждены призами и грамотами.
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