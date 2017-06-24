В Пензе 15 инвалидов вышли на старт соревнований по фигурному вождению автомобилей Спорт Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. 15 человек принимают участие в соревнованиях по фигурному вождению автомобилей среди инвалидов «Крутой вираж», который проходит на парковке спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе 24 июня. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Поприветствовали участников соревнований заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов, вице-мэр Пензы Владимир Попков и председатель региональной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валерий Тимошкин. Участникам необходимо пройти три трассы — змейку, а также две более сложные. Перед заездом на время у водителей была возможность протестировать трассу в пробном заезде. Участники, занявшие призовые места, будут награждены призами и грамотами.





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