Мэр Пензы проконтролировал ход работ на стадионе «Зенит» Спорт

Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход реконструкции стадиона «Зенит» в субботу, 24 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

Начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов сообщил, что подрядная организация сейчас занимается устройством наружного водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, дренажной системы поля с искусственным покрытием, общестроительными работами по котельной.

По его словам, также идет установка мачт освещения, арматурных каркасов перекрытия первого этажа административного здания, а также устройство монолитного перекрытия первого этажа.

Игорь Умнов отметил, что начаты работы по благоустройству территории.

Особое внимание было уделено состоянию поля с натуральным покрытием, которое 12 июня засеяли мятликом луговым и райграсом пастбищным.

В настоящее время уже взошел райграс пастбищный. Мятлик луговой, который придаст полю изумрудный цвет, только начал давать первые всходы.

Виктор Кувайцев отметил, что после того, как на поле взошла трава, необходимо подумать о ее сохранении.

Он дал поручение проработать вопрос об организации теплицы, чтобы при необходимости оперативно заменить поврежденный участок поля, сообщает пресс-служба мэрии.