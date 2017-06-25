Уроженец Пензы Клим Костин выбран в первом раунде драфта НХЛ Спорт

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Уроженец Пензы Клим Костин стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2017 года.

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Форвард, выступающий в системе московского «Динамо», был взят под последним, 31-м, номером клубом «Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues).

Как сообщается на сайте пензенской специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по хоккею, воспитанником которой является Клим Костин, после завершения драфта-2017 спортсмен заявил о своем намерении в ближайшее время закрепиться в составе основной команды «Сент-Луиса».

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Костин Клим Сергеевич родился в Пензе 5 мая 1999 года.

Свою хоккейную карьеру начал в детской спортивной школе пензенского клуба «Дизель».

В 2011 году перешел в школу «Динамо». С 2015 года выступал за аффилированные с ним клубы в Молодежной и Высшей хоккейной лиге.

15 сентября 2016 года сыграл свой первый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против клуба «Сочи». Провел на льду 2 минуты 56 секунд.

На международном уровне неоднократно выступал за юниорскую сборную России. В 2016 году на юниорском чемпионате мира был капитаном сборной.