15:35:19 Понедельник, 26 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенские гимнасты выиграли Спартакиаду учащихся России среди юношей

09:30 | 26.06.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Юноши из Пензы заняли первое место в командном первенстве VIII летней Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике, которая проходит в Краснодаре.

Пензенские гимнасты выиграли Спартакиаду учащихся России среди юношей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам двух соревновательных дней команда, в составе которой выступили Владислав Лукьянов, Валентин Бесхмельницын, Артем Козлов и Алексей Лунев, набрала 408,325 балла.

На втором месте расположилась команда из Санкт-Петербурга, получившая 405,350 балла. Третьими стали спортсмены из Москвы с результатом 388,925 балла.

Кроме того, Валентин Бесхмельницын завоевал «золото» в личном многоборье по программе первого разряда, а Владислав Лукьянов выиграл бронзовую награду, сообщает пресс-служба пензенской областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.
Актуальное
Читайте также
В Заречном по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнено 80% работ В Пензе 5 июля стартует летняя школа «TeenГрад»
Водитель «ВАЗа» погиб в аварии на трассе «Тамбов — Пенза» В Пензенской области четыре выпускника набрали 98 баллов на ЕГЭ по биологии
Пензенский филиал Россельхозбанка развивает дистанционное обслуживание для предприятий «День Хопра» в Пензенской области даст старт межрегиональному марафону
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама