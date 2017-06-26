Пензенские гимнасты выиграли Спартакиаду учащихся России среди юношей Спорт Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Юноши из Пензы заняли первое место в командном первенстве VIII летней Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике, которая проходит в Краснодаре. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию По итогам двух соревновательных дней команда, в составе которой выступили Владислав Лукьянов, Валентин Бесхмельницын, Артем Козлов и Алексей Лунев, набрала 408,325 балла. На втором месте расположилась команда из Санкт-Петербурга, получившая 405,350 балла. Третьими стали спортсмены из Москвы с результатом 388,925 балла. Кроме того, Валентин Бесхмельницын завоевал «золото» в личном многоборье по программе первого разряда, а Владислав Лукьянов выиграл бронзовую награду, сообщает пресс-служба пензенской областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой. Нашли ошибку в тексте?

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