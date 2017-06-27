В Пензенской области предлагается создать конноспортивную школу Спорт

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Областная конноспортивная школа может быть создана в Каменке или Пензе с целью сохранения поголовья породистых верховых лошадей, ранее принадлежавших племконезаводу «Завиваловский». Такое мнение ИА «PenzaNews» высказала бывшая сотрудница предприятия Виктория Панурина, проработавшая там 10 лет, в том числе в должности директора.

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По ее словам, в 2015 году конезавод «Завиваловский» перешел в частные руки, после чего встал вопрос продажи лошадей верхового спортивного отделения.

«Ближе к концу 2016 года стало понятно, что будет ликвидация поголовья. В первую очередь руководством было принято решение сокращать верховое отделение, потому что брендом области якобы считаются только рысаки. […] Мне удалось найти человека [Канвяра Тугушева], который выделил деньги, и мы выкупили лошадей фактически по «мясной» цене», — пояснила собеседница агентства.

Виктория Панурина добавила, что после этого — в декабре 2016 года — она уволилась, а вместе с ней с конезавода ушла и вся ее команда.

Она отметила, что в тот момент велись переговоры с организацией «Росипподромы», которая оказывает содействие в реализации программы «Газпром – детям» в части строительства конноспортивных комплексов в регионах страны.

«Я вышла с инициативой, которую поддержал [губернатор] Иван Александрович Белозерцев, чтобы в Пензе такой комплекс появился, тем более что ипподрома теперь нет. […] Написали письмо в «Газпром», но там вопросы быстро не решаются, и тот человек, который выкупил лошадей, в конце апреля [2017 года] объявил, что больше не может содержать поголовье и боится не вернуть вложенные деньги, а потому будет лошадей распродавать», — сказала Виктория Панурина.

Бывший руководитель конезавода сообщила, что в связи с этим два месяца назад она снова обратилась к губернатору, который поручил министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову совместно с руководством «Областного агропромышленного холдинга» найти законный механизм для выкупа лошадей и развития детского конного спорта.

По ее словам, за прошедшее время окончательное решение по данному вопросу не принято, поэтому индивидуальный предприниматель Канвяр Тугушев, ранее выкупивший и содержавший лошадей, начал их распродавать.

Она уточнила, что в результате из 53 голов осталось 46, но пока все матки и производители на месте.

«На пятницу [30 июня] назначено совещание у [вице-губернатора] Савина Валерия Александровича. Пригласят министра сельского хозяйства [Андрея Бурлакова], министра спорта [Григория Кабельского]. Я тоже там буду. Буду стараться сделать все, чтобы решение было положительное. Требуется выкупить лошадей у Канвяра Идрисовича Тугушева, решить, где их содержать», — пояснила Виктория Панурина.

По ее мнению, лошадей можно, например, перевезти в подходящее помещение в Каменке и продолжить их разводить, заниматься конным спортом с обычными детьми и иппотерапией с инвалидами, параллельно пытаясь попасть в программу «Газпром – детям».

«Я хотела всех объединить, привезти кадры из Москвы и вывести [конный] спорт в Пензенской области на достойный уровень, но ситуация пока подвешенная. […] Я надеюсь, что областная власть не закроет глаза на эту ситуацию: другого варианта на сегодняшний день просто нет», — резюмировала собеседница агентства.