Мэр Пензы получил золотой значок ГТО Спорт

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский вручил золотой значок ГТО мэру Пензы Виктору Кувайцеву.

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Как отметил глава администрации города, получить его для любого человека очень почетно.

«Рад, что удалось сдать все нормативы. Физкультура и спорт играют важную роль в нашей жизни, воспитывают характер и волю, целеустремленность и терпение, учат побеждать и главное — укрепляют здоровье», — отметил Виктор Кувайцев.

Он пожелал успехов всем, кто решил попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, глава администрации города Виктор Кувайцев отмечен за сдачу ГТО в соответствии с приказом Минспорта России от 27 апреля 2017 года «О награждении золотым знаком отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».