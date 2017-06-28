19:53:06 Среда, 28 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

Мэр Пензы получил золотой значок ГТО

15:22 | 28.06.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский вручил золотой значок ГТО мэру Пензы Виктору Кувайцеву.

Мэр Пензы получил золотой значок ГТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отметил глава администрации города, получить его для любого человека очень почетно.

«Рад, что удалось сдать все нормативы. Физкультура и спорт играют важную роль в нашей жизни, воспитывают характер и волю, целеустремленность и терпение, учат побеждать и главное — укрепляют здоровье», — отметил Виктор Кувайцев.

Он пожелал успехов всем, кто решил попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, глава администрации города Виктор Кувайцев отмечен за сдачу ГТО в соответствии с приказом Минспорта России от 27 апреля 2017 года «О награждении золотым знаком отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Актуальное
Читайте также
В Пензе задержана группа наркосбытчиков из Брянской области Пензенский «Старгород» планирует записать вторую виниловую пластинку
Презентация книги «Под лермонтовской звездой» пройдет в Пензе 30 июня Наталья Клак пояснила, почему не вырос тариф на тепловую энергию ПАО «Т Плюс»
Создание высшей музшколы в Пензе позволит удержать молодые таланты — Михаил Кокорин Управляющая компания оштрафована за мусор у контейнерной площадки на Южной поляне
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама