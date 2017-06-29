На пензенском «Зените» провели вторую стрижку газона Спорт

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Вторая стрижка газона проведена на футбольном поле стадиона «Зенит» в Пензе, который планируется использовать в качестве тренировочной площадки в рамках чемпионата мира 2018 года.

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С 12 июня, когда на поле с натуральным покрытием были высажены райграс пастбищный и мятлик луговой, пока взошло только первое многолетнее растение, а второе должно дать всходы в течение 40 дней.

В четверг, 29 июня, состояние газона оценили представители власти, которые провели на объекте выездное совещание, посвященное реконструкции.

«Насколько я знаю, в Мордовии на стадионе к посеву травы еще не приступали», — отметил вице-губернатор Валерий Савин, комментируя внешний вид будущего поля с натуральным покрытием.

Он поинтересовался периодичностью полива, технологией ухода за газонной травой, а также графиком подкормки, который планируется подготовить на следующей неделе.

Валерий Савин призвал неукоснительно следовать всем требованиям, чтобы обеспечить наличие в Пензе футбольного поля надлежащего качества.

Как сообщил начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов, весь процесс контролирует субподрядная организация «Спортгазон», подрядчик — МУП «Пензгорстройзаказчик», УКС, а также представители мэрии.

Он пояснил, что к настоящему времени на объекте смонтированы мачты освещения. По его словам, готовое поле вместе с ними планируется сдать в августе.

«Трибуны изготовлены, находятся у субподрядной организации, на следующей неделе будут у нас», — сказал Игорь Умнов, добавив, что установить их намечено в середине июля.

Руководитель УКСа подчеркнул, что все работы по реконструкции ведутся в строгом соответствии с графиком и с соблюдением технологии.