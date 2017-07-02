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Полина Гагарина, Егор Крид и Smash записали клип к чемпионату мира по футболу

15:19 | 02.07.2017 | Спорт

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Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Участница «Евровидения-2015» Полина Гагарина, уроженец Пензы Егор Крид и известный российский диджей Smash записали клип, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года.

Полина Гагарина, Егор Крид и Smash записали клип к чемпионату мира по футболу

Фото: кадр из клипа, посвященного ЧМ-2018

Его презентация состоялась в социальных сетях на страницах проекта #ЖИТЬ в воскресенье, 2 июля, ровно в полдень.

Планируется, что живое выступление артистов пройдет на арене «Санкт-Петербург» во время закрытия Кубка конфедераций в 19.15.

«Тема спорта и командной игры мне особенно близка, потому что в моем детстве папа всегда брал меня с собой на матчи и учил тому, что успех — это всегда результат командной работы», — отметил Егор Крид.

В свою очередь Полина Гагарина добавила, что песня вдохновляет, сплачивает и объединяет.

«Она проходит под девизом: «Только вперед!» — подчеркнула певица.

По мнению Smash, этой композицией музыканты не только поддерживают любителей футбола, но и в целом всех, кто добивается успехов благодаря командному труду.
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