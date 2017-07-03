Пензенские пловцы завоевали пять медалей на Кубке России Спорт

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Роман Ларин и Анастасия Фесикова завоевали пять медалей различного достоинства на Кубке России по плаванию, который завершился в Москве.

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Анастасия Фесикова, выступающая за Пензенскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, одержала победу на дистанциях 50 метров на спине с результатом 27,88 секунды и 100 метров этим же стилем, показав время 1 минута 0,28 секунды.

Роман Ларин на дистанции 50 метров на спине занял третье место с результатом 25,62 секунды.

Обогнать его на этой дистанции удалось Никите Ульянову, представляющему Ханты-Мансийский автономный округ, и Марку Николаеву, выступающему за Ленинградскую область. Они заняли первое и второе места соответственно.

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В заплыве на 100 метров на спине Роман Ларин тоже пришел к финишу третьим. Он показал результат 55,79 секунды. Его обошли Марк Николаев и Дмитрий Мальцев, выступающий за Тюменскую область.

Кроме того, пензенскому спортсмену удалось завоевать «серебро» на дистанции 200 метров на спине с результатом 2 минуты 0,87 секунды.

Здесь его на 0,37 секунды опередил Дмитрий Мальцев. Третьим в этом заплыве к финишу пришел Владислав Тазов, представляющий Татарстан, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.