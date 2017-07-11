Игроки пензенского «Дизеля» приступили к тренировкам
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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Игроки пензенского хоккейного клуба «Дизель» приступили к подготовке к сезону 2017–2018 годов.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В минувший понедельник, 10 июля, исполнительный директор «Дизеля» Вадим Богацков представил хоккеистам главного тренера Андрея Сидоренко, а также старшего тренера Кирилла Двуреченского, который является генеральным менеджером команды, и тренера Дмитрия Шандурова.
После этого состоялась первая тренировка под руководством Андрея Сидоренко.
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Игроки пробежали кросс по Олимпийской аллее, а затем отправились в тренажерный зал.
В настоящее время в распоряжении тренерского штаба находятся 35 игроков. С рядом спортсменов подписаны просмотровые контракты.
Первый выход «Дизеля» на лед запланирован на 24 июля.
Ожидается, что уже 1 августа пензенская команда проведет контрольный матч с хоккейным клубом «Саров», сообщает пресс-служба «Дизеля».