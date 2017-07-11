В чемпионате ВХЛ примут участие 27 клубов, в том числе «Дизель» из Пензы Спорт

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. 27 клубов, в числе которых пензенский «Дизель», примут участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов.

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Состав участников всероссийского соревнования утвердила Федерация хоккея России.

Как сообщает пресс-служба ВХЛ, клубы «Горняк» из города Учалы, «Металлург» из Новокузнецка, самарский ЦСК ВВС, а также две китайские команды — «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» из Харбина и «Цен Тоу» из Цзилиня — поборются за трофей впервые.

При этом в следующем сезоне не выступят волжская «Ариада-НХ», «Динамо» из Балашихи, саратовский «Кристалл» и ТХК из Твери.

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду на то, что грядущий сезон получится интересным.

«География лиги расширяется, к турниру присоединятся пять новых клубов. Помимо команд с именем, которые хорошо известны болельщикам — в первую очередь речь, конечно, о новокузнецком «Металлурге», в соревнованиях примут участие две китайские команды. Все это, безусловно, повышает интерес не только к самой лиге, но и к нашему хоккею в целом. Уверен, новый сезон подарит нам яркие, незабываемые хоккейные противостояния, а у лиги появятся новые преданные болельщики — ВХЛ этого заслуживает», — сказал он.