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В каждом матче «Дизель» будет стремиться к победе — Андрей Сидоренко

17:19 | 12.07.2017 | Спорт

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» в каждом матче будет стремиться к победе. Об этом заявил главный тренер Андрей Сидоренко.

В каждом матче «Дизель» будет стремиться к победе — Андрей Сидоренко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Команда, конечно изменилась. Очень много молодых хоккеистов. Тот костяк, с которым я работал, его практически нет. Будем создавать новую команду. Но это не оправдание. Сразу хочу сказать, что [...] мы будем стремиться в каждом матче добиваться побед», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 12 июля.

По словам Андрея Сидоренко, селекция в «Дизеле» будет продолжена.

«Видно, где у нас есть слабые места. Надо укреплять атаку», — отметил наставник команды.

Он добавил, что надежды возлагаются и на договор о спортивном сотрудничестве с клубом «Сочи» из Континентальной хоккейной лиги.

«Там ждем подкрепление. В календаре КХЛ есть большие перерывы. Я думаю, мы это будем использовать с пользой, чтобы игроки играли у нас», — пояснил Андрей Сидоренко.

По его словам, в настоящее время в расположении клуба находятся 34 хоккеиста, из которых впоследствии будет сформирована команда.

«Надо будет строить эту команду и в то же время надо будет показывать результат и радовать болельщиков. Вот с таким настроем я сюда приехал», — резюмировал наставник «Дизеля».
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