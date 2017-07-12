Почти все предсезонные игры «Дизеля» пройдут в Пензе Спорт

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Почти все предсезонные встречи хоккейного клуба «Дизель» пройдут в Пензе.

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«Помимо турнира [«Кубок «Дизеля»], мы 1 и 2 числа [августа] проведем два спарринга с «Саровом», […] затем мы сыграем 7 числа с «Ак-Барсом» здесь, в Пензе. 19 числа мы сыграем в Казани», — сообщил главный тренер команды Андрей Сидоренко в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 12 июля.

По его словам, также до «Кубка «Дизеля» намечены встречи с клубами «Сахалин» и «Рязань».

«Мы приглашали сюда более сильных соперников, но у каждого свои планы», — пояснил Андрей Сидоренко.

В свою очередь исполнительный директор «Дизеля» Вадим Богацков добавил, что выбор соперников также был обусловлен датами предсезонного турнира.

«Определили числа на проведение «Кубка «Дизеля». Можно было бы другие команды посмотреть, тогда надо было заявляться в начало августа. Нас это не устраивало», — отметил он.