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Виктор Кувайцев посетил игру пензенского «Зенита» в Саратове

11:04 | 16.07.2017 | Спорт

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Пенза, 16 июля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев посетил выездную игру пензенского «Зенита» с «Соколом» в Саратове, которая прошла в рамках Кубка России по футболу в минувшую субботу, 15 июля.

Виктор Кувайцев посетил игру пензенского «Зенита» в Саратове

Фото: Penza-gorod.ru

Встреча завершилась со счетом 1:0 — единственный гол в матче забил Михитар Захарян из саратовской команды.

Комментируя итог встречи, главный тренер «Зенита» Артем Куликов отметил, что ее результат закономерен.

«Достаточно равная игра получилась, соответствует кубковому матчу. Не сказать, что скучная была. Достаточно голевых эпизодов было», — сказал он.

Виктор Кувайцев после матча поблагодарил команду, подчеркнув, что спортсмены в целом показали хорошую игру.

«Поражение это не повод для отчаяния, а сильный толчок к большим победам. Уверен, у вас все получится», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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