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Немецкий ультрамарафонец Марко Хенрикс проведет мастер-класс для пензенских пловцов

11:12 | 20.07.2017 | Спорт

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Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Немецкий ультрамарафонец, многократный призер серии соревнований по триатлону на длинную дистанцию «Ironman» Марко Хенрикс (Marco Henrichs) проведет мастер-класс для пензенских спортсменов.

Немецкий ультрамарафонец Марко Хенрикс проведет мастер-класс для пензенских пловцов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встреча с юными пловцами пройдет на базе бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в субботу, 5 августа.

Как ожидается, Марко Хенрикс поделится своими секретами быстрого плавания. Также он расскажет об эффективном плавании на длинные и ультрадлинные дистанции.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, мастер-класс для детей будет организован в рамках автопробега дружбы «Берлин — Москва 2017», который состоится с 23 июля по 13 августа.

Предполагается, что участники автопробега будут находиться в Пензенской области с 4 по 6 августа.

Второй автопробег дружбы «Берлин — Москва» призван содействовать налаживанию дружеских и культурных связей между Германией и Россией. В 2017 году для его участников будет организовано семь маршрутов — «Основной», «Карелия», «Золотое кольцо», «Волга», «Крым», «Кавказ» и «Байкал».

Предполагается, что всего активисты посетят 45 городов, в которых будут организованы встречи с местными жителями. Пенза вошла в маршрут «Волга».
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