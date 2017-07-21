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В Заречном предложили создать инновационный спортивный центр

18:44 | 21.07.2017 | Спорт

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Заречный, 21 июля 2017. PenzaNews. Руководитель управления городского развития и проектной деятельности Заречного Алексей Рябов и член исполкома федерации футбола Пензенской области Павел Денисюк презентовали проект, предполагающий организацию в ЗАТО экспериментального инновационного спортцентра.

В Заречном предложили создать инновационный спортивный центр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его суть состоит в создании в Заречном системы раннего выявления детей, имеющих необходимые для какого-либо вида спорта данные, и условий для их эффективного развития.

Предполагается привлекать к данной работе не только тренеров спортшкол, но учителей физкультуры, предусмотрев для них определенные меры стимулирования.

При этом намечено активно использовать новейшие технологии и средства коммуникации для формирования информационной базы, требующейся для первичного отбора потенциальных спортсменов.

По мнению инициатора проекта Павла Денисюка, в Заречном на начальном этапе его можно было бы реализовать с акцентом на выявление атлетов в наиболее популярных и массовых видах спорта — футболе и легкой атлетике, сообщает управление общественных связей ЗАТО.
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