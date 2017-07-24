Пензенская «Империя» одержала победу над «Буревестником» в Санкт-Петербурге Спорт

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Пензенская «Империя» одержала победу над «Буревестником» в Санкт-Петербурге в матче чемпионата России по регби, состоявшемся в минувшее воскресенье, 23 июля.

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Счет в матче открыли игроки «Буревестника» — 3:0. После этого «Империя» осталась в меньшинстве — желтую карточку получил Максим Усков. Несмотря на это пензенские регбисты продолжили атаковать, в результате чего попытку положил Ринат Тимербулатов, и счет стал 3:5.

Заработав штрафной, «Буревестник» вновь точно пробил по воротам — 6:5. Незамедлительно Никита Сботов прорвался по краю и положил вторую попытку «Империи» — реализация попала в перекладину — 6:10.

После этого «Империя» полностью взяла инициативу в свои руки и постепенно стала увеличивать отрыв в счете. Третью попытку положил Ринат Тимербулатов, четвертую — Никита Сботов. Павел Кураев добавил еще два очка, а в конце первого тайма Евгений Яшкин положил пятую попытку.

На перерыв команды ушли при счете 6:29.

В начале второго игрового отрезка Павел Кураев удачно заблокировал удар ногой в зоне соперника, подхватил отскочивший мяч и положил попытку по центру. Он же ее и реализовал.

Буквально несколько минут спустя желтую карточку получил Даниил Потиханов. В этот момент «Буревестник» пробил по воротам.

Также во втором тайме отличились Даниил Потиханов, Никита Красиков, Кирилл Коняхин и Вадим Жарков.

Матч завершился со счетом 9:67.

Следующую встречу пензенская команда проведет в Санкт-Петербурге в среду, 25 июля, где сыграет с «Нарвской заставой», сообщает пресс-служба «Империи».