09:59:54 Понедельник, 24 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Пензенская «Империя» одержала победу над «Буревестником» в Санкт-Петербурге

09:01 | 24.07.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Пензенская «Империя» одержала победу над «Буревестником» в Санкт-Петербурге в матче чемпионата России по регби, состоявшемся в минувшее воскресенье, 23 июля.

Пензенская «Империя» одержала победу над «Буревестником» в Санкт-Петербурге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Счет в матче открыли игроки «Буревестника» — 3:0. После этого «Империя» осталась в меньшинстве — желтую карточку получил Максим Усков. Несмотря на это пензенские регбисты продолжили атаковать, в результате чего попытку положил Ринат Тимербулатов, и счет стал 3:5.

Заработав штрафной, «Буревестник» вновь точно пробил по воротам — 6:5. Незамедлительно Никита Сботов прорвался по краю и положил вторую попытку «Империи» — реализация попала в перекладину — 6:10.

После этого «Империя» полностью взяла инициативу в свои руки и постепенно стала увеличивать отрыв в счете. Третью попытку положил Ринат Тимербулатов, четвертую — Никита Сботов. Павел Кураев добавил еще два очка, а в конце первого тайма Евгений Яшкин положил пятую попытку.

На перерыв команды ушли при счете 6:29.

В начале второго игрового отрезка Павел Кураев удачно заблокировал удар ногой в зоне соперника, подхватил отскочивший мяч и положил попытку по центру. Он же ее и реализовал.

Буквально несколько минут спустя желтую карточку получил Даниил Потиханов. В этот момент «Буревестник» пробил по воротам.

Также во втором тайме отличились Даниил Потиханов, Никита Красиков, Кирилл Коняхин и Вадим Жарков.

Матч завершился со счетом 9:67.

Следующую встречу пензенская команда проведет в Санкт-Петербурге в среду, 25 июля, где сыграет с «Нарвской заставой», сообщает пресс-служба «Империи».
Актуальное
Читайте также
В Мокшане злоумышленница украла 50 тыс. рублей, проникнув в дом через незапертую дверь В cосновском психоневрологическом интернате в 2018 году отремонтируют кровлю
Иван Белозерцев предложил повышать уровень профподготовки учителей по итогам ЕГЭ В Пензе на улице Рахманинова сбили велосипедиста
Мужчина подозревается в угоне мотоцикла из Субботино Андрей Шевченко и Алексей Михайлов проверили работу «Пензадормост»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама