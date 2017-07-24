16:43:59 Понедельник, 24 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Ольга Ключникова установила новый мировой рекорд на Сурдлимпийских играх

11:00 | 24.07.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Пензенская пловчиха Ольга Ключникова установила новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на на XXIII Сурдлимпийских летних играх в Турции.

Ольга Ключникова установила новый мировой рекорд на Сурдлимпийских играх

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она вышла в полуфинал турнира, показав время 29,93 секунды.

К настоящему времени Ольга Ключникова завоевала на Играх три медали высшей пробы.

Первое «золото» она выиграла в эстафете четыре по 100 метров. Вторую медаль девушка заслужила по итогам преодоления дистанции 100 метров на спине, где также установила мировой рекорд — 1 минута 2,61 секунды. В третий раз Ольга Ключникова стала лучшей на дистанции 200 метров комплексным плаванием, показав время 2 минуты 19,35 секунды, что является новым мировым рекордом.

Всего пензенская пловчиха на Сурдлимпийских играх установила шесть мировых рекордов, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Российские онкоцентры уступают зарубежным лишь в уровне комфорта — Виталий Серебряков В Пензенской области начали уборку озимого рыжика
На 4 года в колонию отправится мужчина, срубивший деревья под Пензой ФАС признала нарушением соглашение о сортировке ТКО на пензенском полигоне
Прокурор потребовал обустроить парковочные места для инвалидов у «Пятерочки» и «Каравана» Универсальной теории онкогенеза не существует — Виталий Серебряков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама