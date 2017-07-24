Ольга Ключникова установила новый мировой рекорд на Сурдлимпийских играх Спорт

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Пензенская пловчиха Ольга Ключникова установила новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на на XXIII Сурдлимпийских летних играх в Турции.

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Она вышла в полуфинал турнира, показав время 29,93 секунды.

К настоящему времени Ольга Ключникова завоевала на Играх три медали высшей пробы.

Первое «золото» она выиграла в эстафете четыре по 100 метров. Вторую медаль девушка заслужила по итогам преодоления дистанции 100 метров на спине, где также установила мировой рекорд — 1 минута 2,61 секунды. В третий раз Ольга Ключникова стала лучшей на дистанции 200 метров комплексным плаванием, показав время 2 минуты 19,35 секунды, что является новым мировым рекордом.

Всего пензенская пловчиха на Сурдлимпийских играх установила шесть мировых рекордов, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.