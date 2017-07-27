Мэр Пензы оценил темпы реконструкции стадиона «Зенит» Спорт

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в целом положительно оценил темпы реконструкции спортивного комплекса «Зенит», который будет использован в качестве тренировочной площадки одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе выездного совещания, проведенного в четверг, 27 июля, мэр убедился, что на объекте активно ведется строительство административно-бытового здания, а также устройство поля с искусственным покрытием и монтаж трибун.

Он отметил, что осуществляется регулярный уход за газоном с натуральным покрытием, начаты работы по благоустройству территории.

Фоторепортаж

Реконструкция стадиона «Зенит»

Особое внимание в ходе совещания Виктор Кувайцев уделил вопросам безопасности.

В целях обеспечения сохранности имущества и материальных ценностей на стадионе введен особый пропускной режим. В зоне строительных работ выполнено сетчатое ограждение площадки. Установлены камеры наблюдения и шлагбаум.

«Объект оснащен камерами, интегрированными в систему «Безопасный город», это значительно усиливает обеспечение безопасности. Помимо этого, нужно вплотную заняться вопросами подготовки к проведению намеченных мероприятий антитеррористической направленности», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.