На стадионе «Зенит» в Пензе установят около 100 камер видеонаблюдения Спорт

Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. 98 камер видеонаблюдения установят на пензенском стадионе «Зенит», который будет использован в качестве тренировочной площадки одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«В проектно-сметную документацию включены установка 98 камер, монтаж охранной сигнализации, установка системы контроля и управления доступа в административно-бытовом здании, монтаж системы охраны периметра и системы оповещения управления эвакуацией», — сказал он в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в Пензенской области в минувшую пятницу, 28 июля.

По его словам, в настоящее время выполнено сетчатое ограждение строительной площадки с устройством входных ворот, шлагбаумом и установкой камеры видеонаблюдения, охватывающей территорию наблюдения зоны строительства поля с натуральным покрытием и административного здания.

Виктор Кувайцев отметил, что на территории объекта введен особый пропускной режим, сообщает пресс-служба мэрии.