Егор Павлов из Пензы завоевал две медали на Европейском олимпийском фестивале Спорт

Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. Пензенский пловец Егор Павлов завоевал две медали на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале, который завершился в Венгрии в субботу, 29 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В заключительный соревновательный день, Егор Павлов показал второй результат на дистанции 200 метров баттерфляем, проиграв касание в упорной борьбе итальянскому спортсмену.

При этом, он превзошел свое личное достижение на этой дистанции, показанное в мае на первенстве России почти на 4 секунды.

В финале комбинированной эстафеты четыре по 100 метров российская команда юношей завоевала золото, и Егор Павлов как участник предварительного заплыва также стал обладателем награды высшей пробы, сообщается на сайте пензенской школы олимпийского резерва по водным видам спорта.