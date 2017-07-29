15:26:03 Суббота, 29 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Егор Павлов из Пензы завоевал две медали на Европейском олимпийском фестивале

12:13 | 29.07.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. Пензенский пловец Егор Павлов завоевал две медали на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале, который завершился в Венгрии в субботу, 29 июля.

Егор Павлов из Пензы завоевал две медали на Европейском олимпийском фестивале

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В заключительный соревновательный день, Егор Павлов показал второй результат на дистанции 200 метров баттерфляем, проиграв касание в упорной борьбе итальянскому спортсмену.

При этом, он превзошел свое личное достижение на этой дистанции, показанное в мае на первенстве России почти на 4 секунды.

В финале комбинированной эстафеты четыре по 100 метров российская команда юношей завоевала золото, и Егор Павлов как участник предварительного заплыва также стал обладателем награды высшей пробы, сообщается на сайте пензенской школы олимпийского резерва по водным видам спорта.
Актуальное
Читайте также
В Земетчино многодетная мать осуждена за кражу почти 80 тыс. рублей у двух пенсионеров Виктория Андреева вышла в финал ЧМ в кролевой эстафете
Житель Малосердобинского района подозревается в избиении знакомой Облизбирком зарегистрировал список кандидатов КПРФ на выборы в Заксобрание
Жительница Заречного заплатила мошеннику 30 тыс. рублей за несуществующий принтер В Пензенской области наказаны почти 70 водителей, не пропустивших пешеходов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама