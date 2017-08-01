11:42:26 Вторник, 1 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенские школьники завершают подготовку к президентским соревнованиям

10:01 | 01.08.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Команды школы №1 рабочего поселка Лунино и школы села Махалино Пензенской области завершают подготовку к финалам «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний».

Пензенские школьники завершают подготовку к президентским соревнованиям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Учащиеся из Лунино будут представлять регион на «Президентских спортивных играх», которые пройдут в сентябре во всероссийском детском центре «Орленок».

В настоящее время они участвуют в тренировочном сборе в оздоровительном центре «Белка» под руководством Екатерины Себряевой. Школьники отрабатывают спортивные навыки по различным видам спорта, а также посещают занятия по общефизической подготовке. Во второй половине августа команда посетит мастер-класс по плаванию на базе одного из бассейнов Пензы.

К финалу «Президентских состязаний», который пройдет в сентябре во всероссийском детском центре «Смена», готовится команда школы села Махалино. По понедельникам, средам и пятницам для них организованы спортивные тренировки, во вторник и четверг — силовые, а по субботам школьники готовятся к творческому конкурсу.

Готовит команду тренер-преподаватель Рамиль Агишев, а к выступлению на творческом конкурсе — педагог школы Наталья Обрывалина, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
Актуальное
Читайте также
В Пензе на поверхности Старой Суры обнаружен труп мужчины В Пензе ищут мужчину, которому фармацевт отдала 50 тыс. рублей после звонка «директора»
Житель Тамалы осужден за грабеж, проникновение в чужой дом и оскорбление полицейского В пензенском зоопарке состоится показательное кормление кошачьих лемуров
Изменен размер субсидий пяти районам Пензенской области на выплаты семьям на покупку жилья Житель Пензы признался в краже 15 труб с дачного участка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама