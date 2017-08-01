Пензенские школьники завершают подготовку к президентским соревнованиям Спорт

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Команды школы №1 рабочего поселка Лунино и школы села Махалино Пензенской области завершают подготовку к финалам «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний».

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Учащиеся из Лунино будут представлять регион на «Президентских спортивных играх», которые пройдут в сентябре во всероссийском детском центре «Орленок».

В настоящее время они участвуют в тренировочном сборе в оздоровительном центре «Белка» под руководством Екатерины Себряевой. Школьники отрабатывают спортивные навыки по различным видам спорта, а также посещают занятия по общефизической подготовке. Во второй половине августа команда посетит мастер-класс по плаванию на базе одного из бассейнов Пензы.

К финалу «Президентских состязаний», который пройдет в сентябре во всероссийском детском центре «Смена», готовится команда школы села Махалино. По понедельникам, средам и пятницам для них организованы спортивные тренировки, во вторник и четверг — силовые, а по субботам школьники готовятся к творческому конкурсу.

Готовит команду тренер-преподаватель Рамиль Агишев, а к выступлению на творческом конкурсе — педагог школы Наталья Обрывалина, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.