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Пловчиху из Пензы не хотели включать в сборную на Сурдлимпиаду, где она побила 9 рекордов

13:50 | 01.08.2017 | Спорт

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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Пензенская пловчиха Ольга Ключникова и представители регионального Минспорта на протяжении двух лет вели борьбу, чтобы спортсменка была включена в состав сборной России для участия в XXIII Сурдлимпийских летних играх, на которых она в итоге завоевала пять медалей и девять раз побила мировые рекорды. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Самое тяжелое было попасть в сборную команду и выступать на Сурдлимпийских играх», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 1 августа.

Григорий Кабельский пояснил, что раньше Ольга Ключникова была членом основной сборной и выступала наравне с абсолютно здоровыми спортсменами.

«Получилось так, что те отклонения, которые присутствуют в здоровье, позволили выступать среди слабослышащих спортсменов, но это было воспринято не очень положительно», — пояснил министр.

Он добавил, что Ольге Ключниковой пришлось пройти большое количество тестов.

«Тренер сборной команды не хотела включать [в сборную]. Была долгая борьба — мы обращались и в министерство спорта [России], и в другие организации, в Сурдлимпийский комитет. […] Но мы все-таки мы сумели доказать, и Оля с полным правом выступала», — отметил глава регионального Минспорта.

Григорий Кабельский сообщил, что непосредственно на Сурдлимпийских играх сборная Белоруссии подавала протест, после чего Ольге Ключниковой вновь пришлось проходить тестирование, чтобы доказать свое право на участие в соревнованиях.

По его словам, эти трудности не сломили характер спортсменки, которая показала свое мастерство.

«На всех дистанциях, во всех эстафетах, где она выступала, она выиграла», — подчеркнул министр.
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