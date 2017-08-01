Ольга Ключникова расплакалась от нахлынувших воспоминаний о Сурдлимпиаде Спорт

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Пензенская пловчиха Ольга Ключникова не смогла сдержать эмоций и расплакалась в ходе пресс-конференции, посвященной XXIII Сурдлимпийским летним играм, где она завоевала пять медалей и девять раз побила мировые рекорды.

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«Организация соревнований была великолепная. Было волнительно выступать, но оно того стоило. Неожиданно было, конечно, когда в конце соревнований на тебя подают протесты, […] но мы доказали, мы справились, мы добились, потому что всегда знали, что правда на нашей стороне. Другого быть не могло», — сказала она.

По словам спортсменки, несмотря на все трудности, от Сурдлимпийских игр у нее остались положительные впечатления.

«Хочу сказать то, что я не останавливаюсь на этом. Мне хочется еще попасть на одну Олимпиаду [Сурдлимпиаду]», — подчеркнула Ольга Ключникова.