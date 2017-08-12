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В Пензе отметили День физкультурника

16:07 | 12.08.2017 | Спорт

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Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Мероприятие, посвященное Дню физкультурника, состоялось на Олимпийской аллее в Пензе в субботу, 12 августа.

В Пензе отметили День физкультурника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках праздника были организованы массовый велозаезд, забег лыжероллеров, проход скандинавской ходьбой на дистанцию 3,8 километра.

Кроме этого, все желающие могли попробовать свои силы в соревнованиях по быстрым шашкам и шахматам, дартсу, армспорту, кросс-фиту и поучаствовать в веселых стратах.

Также пришедшие на мероприятие смогли попытаться сдать нормативы комплекса ГТО.

Обращаясь к присутствующим, мэр Виктор Кувайцев выразил благодарность любителям физической культуры, профессиональным спортсменам и тренерам.

«Здесь сегодня собрались именно те люди, которые не просто пропагандируют здоровый образ жизни, для них спорт является смыслом жизни. Наше будущее, будущее великой России за сильными духом и физически крепкими людьми», — отметил глава администрации Пензы.

В свою очередь глава города Валерий Савельев подчеркнул, что физическая культура и спорт являются важным фактором в воспитании молодого поколения.

«Хорошая физическая подготовка и здоровый образ жизни каждого из нас — это вклад в будущее здоровье нации», — добавил он.

В рамках мероприятия отличившиеся физкультурники были отмечены грамотами и благодарностями.

В завершении праздника был проведен розыгрыш абонементов на бесплатное посещение спортивных объектов Пензы.
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