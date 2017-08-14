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Трое пензенских гимнастов выступят на Кубке России в Екатеринбурге

12:01 | 14.08.2017 | Спорт

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Трое пензенцев примут участие в Кубке России по спортивной гимнастике, который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 27 августа.

Трое пензенских гимнастов выступят на Кубке России в Екатеринбурге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Честь Пензенской области будут отстаивать Денис Аблязин, Ильдар Юскаев и Наталья Капитонова.

Ожидается, что всего на старт выйдут 90 спортсменов, среди которых — победители и призеры континентальных первенств, чемпионатов мира и Олимпийских игр Давид Белявский, Ангелина Мельникова, Артур Далалоян, Седа Тутхалян, Никита Нагорный и Николай Куксенков.

Предполагается, что для болельщиков будет организована автограф-сессия со звездами гимнастики, а также презентация кубка России, который в дальнейшем станет переходящим.

Турнир является одним из отборочных этапов к чемпионату мира в Канаде.

Как сообщает пресс-служба пензенской областной СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой, для Дениса Аблязина Кубок России станет первым стартом после Олимпиады.
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