Футболисты пензенского «Зенита» прибыли в Новомосковск Спорт

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» прибыл в Новомосковск, где проведет встречу в рамках первенства России по футболу сезона 2017–2018 годов среди команд второго дивизиона зоны «Центр» с местным «Химиком» в предстоящую пятницу, 18 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Главный тренер команды Артем Куликов взял на выезд 18 игроков, которых он сможет задействовать в ходе матча.

В преддверии встречи «Зенит» провел активную подготовку в Пензе. Заключительная тренировка состоялась в минувшую среду, 16 августа.

На ней футболисты выполнили упражнения на растяжку, сыграли в подвижные игры, а затем приступили к работе с мячом и отточили тактические взаимодействия в атаке и обороне.

Встреча с «Химиком»начнется в 18.00.

Главным судьей назначен Дмитрий Веселов из Москвы, его помощниками — Юрий Ярушкин и Артем Харин из Вологды. Инспектором матча станет Андрей Криворотов.

В настоящее время «Зенит» занимает 14 — последнюю — строчку турнирной таблицы. С начала сезона команда провела четыре игры, не выиграв ни одной из них.