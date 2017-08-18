Иван Белозерцев вручил инвентарь спортшколе Сердобска Спорт

Сердобск, 18 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил команде детско-юношеской спортивной школы Сердобска новый инвентарь.

Фото: Pnzreg.ru

В пятницу, 18 августа, он осмотрел спортивную площадку, построенную на средства гранта в 1 млн. рублей, полученного некоммерческой организацией «Спорт для всех» по итогам конкурса общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

«Главное, чтобы спортивные объекты были доступны для населения, чтобы дети могли заниматься там в каникулы и после уроков, не болтаясь по улицам», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что успехи юных спортсменов зависят от неравнодушия их наставников.

«Если есть тренер, который живет своей работой, собирает вокруг себя молодежь, способен разглядеть и раскрыть потенциал юных спортсменов — ребята будут показывать высокие результаты. Хорошо, что у нас в Пензенской области есть такие люди», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.