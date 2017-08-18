18:36:42 Пятница, 18 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Иван Белозерцев вручил инвентарь спортшколе Сердобска

18:27 | 18.08.2017 | Спорт

Печать

Сердобск, 18 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил команде детско-юношеской спортивной школы Сердобска новый инвентарь.

Иван Белозерцев вручил инвентарь спортшколе Сердобска

Фото: Pnzreg.ru

В пятницу, 18 августа, он осмотрел спортивную площадку, построенную на средства гранта в 1 млн. рублей, полученного некоммерческой организацией «Спорт для всех» по итогам конкурса общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

«Главное, чтобы спортивные объекты были доступны для населения, чтобы дети могли заниматься там в каникулы и после уроков, не болтаясь по улицам», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что успехи юных спортсменов зависят от неравнодушия их наставников.

«Если есть тренер, который живет своей работой, собирает вокруг себя молодежь, способен разглядеть и раскрыть потенциал юных спортсменов — ребята будут показывать высокие результаты. Хорошо, что у нас в Пензенской области есть такие люди», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
Актуальное
Читайте также
В Кузнецке отметят Яблочный Спас В Пензе волонтеры отряда «Лиза Алерт» напомнят детям о правилах безопасности
Госавтоинспекция ищет водителя «BMW», сбившего пешехода на улице Зарубина в Пензе Житель Пензы проведет в колонии 3 года за мошенничество при организации праздников
В крупном пожаре на производстве под Кузнецком никто не пострадал В Пензе пройдет первенство России по карате
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама