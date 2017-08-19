В Пензе 2 сентября пройдет ежегодная презентация спортшкол Спорт

Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Ежегодная презентация спортивных школ и секций состоится на площади Ленина в Пензе в субботу, 2 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Во время мероприятия школьники и их родители смогут узнать, какие виды спорта активно развиваются в Пензенской области, какие существуют федерации, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи) и дворцы спорта.

Они получат возможность напрямую пообщаться с тренерами и услышать их рекомендации. При желании можно будет записаться в ту или иную секцию.

Помогут сориентироваться во всем многообразии видов спорта показательные выступления авиамоделистов, мотогонщиков, картингистов, фехтовальщиков, представителей восточных боевых единоборств.

Предусмотрена возможность сыграть в дартс, шахматы, стритбол и пейнтбол с действующими спортсменами.

Ожидается, что на презентации будут присутствовать победители и призеры соревнований всероссийского и международного уровней, в том числе Олимпийских игр, с которыми можно будет пообщаться и сфотографироваться на память.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области, презентация спортшкол на площади Ленина состоится с 11.00 до 14.00.