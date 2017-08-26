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В Пензе 27 августа простятся с тренером Тамарой Коряк

09:25 | 26.08.2017 | Спорт

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Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Церемония прощания с заслуженным тренером СССР по прыжкам в воду Тамарой Коряк, скончавшейся на 72-м году жизни, состоится в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в Пензе в предстоящее воскресенье, 27 августа.

В Пензе 27 августа простятся с тренером Тамарой Коряк. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минспорта, траурное мероприятие начнется в 13.00.

Глава ведомства Григорий Кабельский и коллектив министерства выразили свои соболезнования родным и близким покойной.

Коряк Тамара Александровна в 1972 году окончила Саратовский государственный педагогический институт.

Более 30 лет работала тренером-преподавателем по прыжкам в воду.

Подготовила целую плеяду спортсменов, которые защищали честь Пензенской области и России на соревнованиях всероссийского, международного уровня и Олимпийских играх. В их числе — заслуженный мастер спорта СССР Алла Тарасова (Лобанкина), мастер спорта международного класса Ольга Христофорова, мастера спорта Анна Матросова, Роман Кормилицын, Екатерина Федорченко и многие другие.

Была награждена орденом Дружбы (1996) и медалью «За трудовую доблесть» (1984).
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