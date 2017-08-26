18:01:47 Суббота, 26 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Сборная Пензы стала лучшей на областной спартакиаде пенсионеров

12:13 | 26.08.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Сборная Пензы заняла первое место в общекомандном зачете по итогам областной спартакиады пенсионеров.

Сборная Пензы стала лучшей на областной спартакиаде пенсионеров

Фото: Penza-gorod.ru

Согласно итоговому протоколу, по результатам соревнований, состоявшихся в минувшую пятницу, 25 августа, на втором месте расположились пенсионеры из Заречного.

Третий результат показали представители Сердобского района.

Всего за победу боролись 30 команд, в состав которых вошли пожилые люди из всех муниципальных районов области и трех городских округов. Они состязались в легкой атлетике, плавании, шахматах и настольном теннисе.

Областные соревнования прошли в четвертый раз. Они стали отборочным этапом на Спартакиаду пенсионеров России, которая впервые состоится в Пензе с 29 сентября по 1 октября.

Ожидается, что на состязания приедут около 700 человек из разных городов России.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензенской области обвиняется в убийстве отца Скутеристу из Беково грозит крупный штраф за езду в нетрезвом виде
В Пензе возбуждено дело по факту отправки интернет-магазином клиенту часов вместо телефона «Т Плюс» планирует в течение дня дать горячую воду в 21 дом Пензы
В Пензе три иномарки не поделили дорогу у Леонидовского путепровода Мэр Пензы недоволен темпами работ на набережной
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама