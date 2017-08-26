Сборная Пензы стала лучшей на областной спартакиаде пенсионеров Спорт

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Сборная Пензы заняла первое место в общекомандном зачете по итогам областной спартакиады пенсионеров.

Фото: Penza-gorod.ru

Согласно итоговому протоколу, по результатам соревнований, состоявшихся в минувшую пятницу, 25 августа, на втором месте расположились пенсионеры из Заречного.

Третий результат показали представители Сердобского района.

Всего за победу боролись 30 команд, в состав которых вошли пожилые люди из всех муниципальных районов области и трех городских округов. Они состязались в легкой атлетике, плавании, шахматах и настольном теннисе.

Областные соревнования прошли в четвертый раз. Они стали отборочным этапом на Спартакиаду пенсионеров России, которая впервые состоится в Пензе с 29 сентября по 1 октября.

Ожидается, что на состязания приедут около 700 человек из разных городов России.