Сборная Пензы стала лучшей на областной спартакиаде пенсионеров
Печать
Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Сборная Пензы заняла первое место в общекомандном зачете по итогам областной спартакиады пенсионеров.
Фото: Penza-gorod.ru
Согласно итоговому протоколу, по результатам соревнований, состоявшихся в минувшую пятницу, 25 августа, на втором месте расположились пенсионеры из Заречного.
Третий результат показали представители Сердобского района.
Всего за победу боролись 30 команд, в состав которых вошли пожилые люди из всех муниципальных районов области и трех городских округов. Они состязались в легкой атлетике, плавании, шахматах и настольном теннисе.
Областные соревнования прошли в четвертый раз. Они стали отборочным этапом на Спартакиаду пенсионеров России, которая впервые состоится в Пензе с 29 сентября по 1 октября.
Ожидается, что на состязания приедут около 700 человек из разных городов России.