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Губернатор поручил проработать вопрос об обновлении экипировки команды по мотокроссу

13:32 | 27.08.2017 | Спорт

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Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проработать вопрос об укреплении материально-технической базы команды региона по мотокроссу перед началом финального этапа первенства России на мототрассе «Сурские зори» в воскресенье, 27 августа.

Губернатор поручил проработать вопрос об обновлении экипировки команды по мотокроссу

Фото: Pnzreg.ru

В частности, назрела необходимость обновления мототехники и экипировки.

В ходе торжественного открытия финального этапа соревнований Иван Белозерцев отметил важность создания условий для участия спортсменов в максимально возможном количестве состязаний.

«Мотоспорт — это яркий спорт мужественных людей. Команда пензенского региона на протяжении многих лет завоевывает призовые места на этапах чемпионатов России и Европы. Это достойная школа. Для нас очень приятно, что федерацией мотоциклетного спорта России принято решение проводить соревнования на пензенской земле», — пояснил он.

Губернатор призвал юных спортсменов соблюдать меры безопасности.

«Желаю вам успеха в сегодняшних состязаниях, обойтись без травм, чтобы количество финишей равнялось количеству стартов», — добавил Иван Белозерцев.

Председатель комиссии мотокросса мотоциклетной федерации России Владимир Виталин выразил губернатору благодарность за поддержку данного вида спорта.

Соревнования проходят в период с 25 по 27 августа на мототрассе «Сурские зори». Они проводятся среди мотоциклов с объемом двигателя 50, 65, 85 и 125 кубических сантиметров, а также в классе «Open».

За победу борется порядка 200 спортсменов из Московской и Свердловской областей, Челябинска, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Белгорода, Ижевска, Нефтеюганска и Пензы, сообщает пресс-служба правительства региона.
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