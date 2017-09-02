Презентация спортшкол впервые организована у киноконцертного зала «Пенза» Спорт

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Ежегодная презентация спортивных школ, федераций и секций, которая начала свою работу утром в субботу, 2 сентября, впервые организована на Юбилейной площади — у киноконцертного зала «Пенза».

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По периметру территории установлены металлические ограждения.

Специально для показательных выступлений спортсменов и официальных лиц оборудована сцена, на которую первыми вышли представители айкидо. Они продемонстрировали свое мастерство на фоне надписи «Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся».

Школьники и их родители в ходе акции могут познакомиться с различными видами спорта, которые уже длительное время поддерживаются на территории региона или только начинают развиваться. Им предоставлена возможность напрямую задать интересующие вопросы тренерами, а также уточнить условия занятия в той или иной секции.

Отличительной особенностью презентации является то, что о видах спорта можно не только услышать, но и увидеть то, что они собой представляют. Для этого обустроены специальные зоны, на которых так же, как и на сцене, идут выступления.

В частности, расстелен ковер, на котором можно наблюдать борьбу дзюдоистов.

Предполагается, что мероприятие продлится до 14.00.