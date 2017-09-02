В пензенской адаптивной школе будут проводить занятия по игре бочча Спорт

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Группа для посещения занятий по игре бочча сформирована на базе вновь созданной пензенской областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил тренер, участник Паралимпийских игр в Лондоне по адаптивной академической гребле Федор Левин.

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«Об этом виде спорта я случайно узнал на той же Олимпиаде. Я увидел колясочников в Лондоне, людей с ДЦП разных форм. […] Потихоньку стал интересоваться этим видом, смотреть материалы. Игра напоминает керлинг и немного боулинг. Смысл — поставить свои мячи ближе к цели, к белому мячу», — пояснил он во время презентации спортшкол на Юбилейной площади в субботу, 2 сентября.

Федор Левин отметил, что игра тренирует глазомер, точность и терпение, а также является хорошим средством реабилитации — развивает подвижность суставов и позволяет держать мышцы в тонусе.

«На данный момент у меня шесть колясочников и 6–7 человек с нарушением интеллекта. Несмотря на то, что мы в данный момент развиваем спорт для людей с нарушением [работы] опорно-двигательного аппарата, я занимаюсь со всеми, поскольку люди изъявляют желание, интересуются», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что, переехав жить в Пензу из Москвы в 2011 году, был крайне удивлен слабым развитием паралимпийского движения с учетом высоких успехов физически здоровых спортсменов.

«Решил целенаправленно заняться воспитанием подрастающего поколения. Я уже был на Олимпиаде, знаю, что это такое. Хотелось бы, чтобы и другие люди поняли — [...] нельзя сдаваться, унывать, опускать руки», — подчеркнул Федор Левин.

По его словам, что уроженцы Пензенской области становились призерами Паралимпиады, однако представляли другие регионы.

«С учетом того, что здесь до этого момента не было условий для тренировок, для соревнований, спортсмены были вынуждены уезжать в другие регионы и заниматься там. Хотелось бы верить, что текучка прекратится», — добавил тренер.