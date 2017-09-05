Денис Айрапетян из Пензы будет готовиться к Олимпиаде в составе сборной России Спорт Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Воспитанник центра спортивной подготовки Пензенской области Денис Айрапетян будет готовиться к Олимпийским играм 2018 года в составе сборной России по шорт-треку. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Всего тренерский штаб по итогам кубка Союза конькобежцев России отобрал 16 спортсменов — по восемь мужчин и женщин. Так, готовиться к Олимпиаде будут Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Виктор Ан, Павел Ситников, Артем Козлов, Александр Шульгинов, Владимир Григорьев, Артем Денисов, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Юлия Шишкина, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина и Вера Рассказова. Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля, сообщается на сайте ЦСП. Нашли ошибку в тексте?

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