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«Дизель» способен на многое, если будет играть единым целым — Андрей Сидоренко

15:43 | 06.09.2017 | Спорт

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Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» из Высшей хоккейной лиги добьется высоких результатов, если в клубе будет силен командный дух. Такое мнение выразил главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

«Дизель» способен на многое, если будет играть единым целым — Андрей Сидоренко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы старт с нетерпением ждем. Засиделись уже и хотели порадовать своих болельщиков. Прекрасно понимаем, что старт у нас непростой, играем с сильными командами на выезде, но самое главное — вступить в бой, а там будет видно. Я думаю, что команда способна на многое, если она будет играть единым целым, будет сплочена. Нам по силам добиться хорошего результата», — сказал наставник журналистам в рамках презентации новой формы в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 6 сентября.

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Андрей Сидоренко отметил, что удовлетворен отношением хоккеистов к тренировкам.

«Начали мы […] с одним составом, перед «Кубком «Дизеля» у нас появились новые лица, новые игроки. Тем людям, которые к нам влились, нужно время, чтобы они адаптировались. Но в целом я доволен командой, за исключением игры с Саранском [3 сентября «Мордовия» обыграла «Дизель» со счетом 7:5], но я думаю, что она для нас будет уроком», — пояснил он.

По словам главного тренера «Дизеля», перед клубом стоит задача выйти в плей-офф чемпионата ВХЛ.
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