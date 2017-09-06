Капитан пензенского «Дизеля» верит, что победы сплотят обновленную команду Спорт

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Капитан выступающего в Высшей хоккейной лиге пензенского клуба «Дизель» Андрей Кузьмин убежден, что предстоящие победы будут способствовать сплочению обновленной перед началом сезона 2017–2018 годов команды.

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«Когда есть победы, есть стремление всех к одному, плюс вектор направления дает тренерский штаб, [...] получается работоспособный коллектив, и в итоге он получается дружным сам собой», — отметил он в рамках презентации новой формы в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 6 сентября.

По словам Андрея Кузьмина, на протяжении последних нескольких лет в начале сезоне приходится заново приспосабливаться, так как состав «Дизеля» постоянно меняется.

«Это не скажу, что легко, […] но такие вот условия», — сказал хоккеист.