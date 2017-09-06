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Капитан пензенского «Дизеля» верит, что победы сплотят обновленную команду

16:51 | 06.09.2017 | Спорт

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Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Капитан выступающего в Высшей хоккейной лиге пензенского клуба «Дизель» Андрей Кузьмин убежден, что предстоящие победы будут способствовать сплочению обновленной перед началом сезона 2017–2018 годов команды.

Капитан пензенского «Дизеля» верит, что победы сплотят обновленную команду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Когда есть победы, есть стремление всех к одному, плюс вектор направления дает тренерский штаб, [...] получается работоспособный коллектив, и в итоге он получается дружным сам собой», — отметил он в рамках презентации новой формы в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 6 сентября.

По словам Андрея Кузьмина, на протяжении последних нескольких лет в начале сезоне приходится заново приспосабливаться, так как состав «Дизеля» постоянно меняется.

«Это не скажу, что легко, […] но такие вот условия», — сказал хоккеист.
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