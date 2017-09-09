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В Пензе более 1 тыс. человек стали участниками спартакиады трудовых коллективов

13:28 | 09.09.2017 | Спорт

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Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Свыше 1 тыс. человек в составе 30 команд стали участниками спартакиады трудовых коллективов Пензенской области, торжественное открытие которой состоялось на базе училища олимпийского резерва в субботу, 9 сентября.

В Пензе более 1 тыс. человек стали участниками спартакиады трудовых коллективов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Приветствуя собравшихся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что количество участников состязаний с каждым годом растет.

Фоторепортаж

Спартакиада трудовых коллективов России

«Это говорит о том, что в трудовых коллективах все больше людей приобщаются к активному отдыху, а физическая культура и спорт — это жизнь, здоровье, общение», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства области, программа спартакиады включает в себя соревнования по армспорту, волейболу, гиревому спорту, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната, плаванию, стритболу, шахматам и мини-футболу.

По итогам состязаний будет сформирована сборная Пензенской области, которая отправится на всероссийский этап. Он пройдет в Чебоксарах с 21 по 25 сентября.

В 2015 году на соревнованиях федерального уровня регион занял первое место.
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