Пензенский «Дизель» начал выступление в чемпионате ВХЛ с поражения Спорт

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение от «Ижстали» на выезде в своем первом матче в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов.

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Встреча, состоявшаяся в Ижевске в минувшую субботу, 9 сентября, завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев льда.

Открыли счет в этой игре пензенцы — гол забил Роман Людучин. «Ижсталь» ответила шайбой, заброшенной Александром Остроуховым — результат стал 1:1.

Победы ижевским болельщикам пришлось ждать очень долго. На 52-й минуте нападающий «Ижстали» Никита Панасенко «сотворил» гол, казалось бы, из ничего, даже в эфир видеотрансляции взятие ворот не попало. Этого броска не ожидал, видимо, не только режиссер, но вратарь гостей Олег Назаров. Он перекрыл ближнюю штангу, но Никита Панасенко запустил шайбу прямо над плечом голкипера. Итог встречи — 2:1.

Комментируя состоявшийся матч, главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что ждал больше атакующих действий от своих подопечных.

«Нужно отдать должное хоккеистам обеих команд. Я думаю, игра держала зрителей в напряжении, была боевая, и в этом плане первый матч удался», — цитирует пензенского наставника пресс-служба «Ижстали».

Следующую встречу «Дизель» вновь проведет на выезде. 11 сентября соперником команды станет «Нефтяник».