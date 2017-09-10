15:19:26 Воскресенье, 10 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Рейтинги Выборы-2017
ВЫБОРЫ-2017 К полудню в Пензенской области проголосовали почти 20% избирателей

Пензенский «Дизель» начал выступление в чемпионате ВХЛ с поражения

09:14 | 10.09.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение от «Ижстали» на выезде в своем первом матче в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов.

Пензенский «Дизель» начал выступление в чемпионате ВХЛ с поражения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встреча, состоявшаяся в Ижевске в минувшую субботу, 9 сентября, завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев льда.

Открыли счет в этой игре пензенцы — гол забил Роман Людучин. «Ижсталь» ответила шайбой, заброшенной Александром Остроуховым — результат стал 1:1.

Победы ижевским болельщикам пришлось ждать очень долго. На 52-й минуте нападающий «Ижстали» Никита Панасенко «сотворил» гол, казалось бы, из ничего, даже в эфир видеотрансляции взятие ворот не попало. Этого броска не ожидал, видимо, не только режиссер, но вратарь гостей Олег Назаров. Он перекрыл ближнюю штангу, но Никита Панасенко запустил шайбу прямо над плечом голкипера. Итог встречи — 2:1.

Комментируя состоявшийся матч, главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что ждал больше атакующих действий от своих подопечных.

«Нужно отдать должное хоккеистам обеих команд. Я думаю, игра держала зрителей в напряжении, была боевая, и в этом плане первый матч удался», — цитирует пензенского наставника пресс-служба «Ижстали».

Следующую встречу «Дизель» вновь проведет на выезде. 11 сентября соперником команды станет «Нефтяник».
Актуальное
Читайте также
Сергей Падалкин сообщил о трех нарушениях на выборах в Пензенской области На второй конкурс президентских грантов пока заявились три пензенские НКО
Трое жителей Ульяновска попались в Пензе на краже жевательной резинки Олег Селезнев вместо голодовки в Пензе возложил цветы к памятнику Ленину
В Пензе глава молодежного парламента наблюдает за ходом выборов на участке №159 Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила 7,57%
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама