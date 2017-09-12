Пенза присоединится к «Кроссу нации» 16 сентября Спорт

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. 15-я массовая спортивная акция «Кросс нации» пройдет в Пензе в предстоящую субботу, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Старт будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Маршрут участников будет пролегать по улице Окружной, Карпинского, дороге-дублеру улицы Окружной и Олимпийской аллее. Финиш в зависимости от дистанции будет на улице Зеленодольской или Олимпийской аллее.

Протяженность самого массового любительского забега составляет 5 км.

Профессионалы будут бороться за победу на дистанциях 6, 8 и 12 км, 5 км из которых пролегают по основному маршруту с последующим выходом на аллею.

С 8.00 до 9.30 у «Дизель-Арены» будет проходить регистрация участников. Номера для забега можно будет получить при наличии действующей справки от врача о допуске к соревнованиям по легкой атлетике.

Старт на дистанции 2 тыс. 17 метров, протяженность которой символична и выбрана в соответствии с годом проведения кросса — 2017-м, предназначена для участников 2006 года рождения и младше. Она состоится в 9.55.

Спустя 5 минут начнется забег на 5, 6, 8 и 12 км.

Параллельно со спортивным мероприятием будут выступать творческие коллективы Пензы.