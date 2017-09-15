Пензенская «Юность» с победы стартовала в Кубке России по баскетболу Спорт

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Пензенская «Юность» с победы стартовала в Кубке России по баскетболу среди женских команд, который проходит в Ставрополе.

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В первом матче в группе «Б», состоявшемся в пятницу, 15 сентября, баскетболистки обыграли спортсменок из ногинского «Спартака-2» со счетом 63:60.

Как сообщает пресс-служба клуба, после первой половины встречи «Юность» уступала — 26:33, но затем девушки отыграли семь очков в третьей четверти и закрепили успех в четвертой.

Самой результативной в составе пензенской команды оказалась Александра Плясова, принесшая команде 30 очков.

Также в этот день состоялся матч между «Шахтами» из одноименного города и «Ставропольчанкой-СКФУ». Он завершился со счетом 54:52.

Следующую встречу «Юность» проведет с клубом из Ставрополя в предстоящую субботу, 16 сентября.