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«Кросс нации» в Пензе собрал более 7 тыс. человек

15:07 | 16.09.2017 | Спорт

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Пенза, 16 сентября 2017. PenzaNews. Более 7 тыс. человек приняли участие в «Кроссе нации», который состоялся в Пензе в субботу, 16 сентября.

«Кросс нации» в Пензе собрал более 7 тыс. человек

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе торжественного открытия мероприятия у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» глава Пензы Валерий Савельев отметил, что акция собрала людей разного возраста и уровня подготовки.

«Всех нас объединяет энтузиазм и инициативность, стремление в честной борьбе продемонстрировать мастерство, характер, волю. И я искренне надеюсь, что увлечение физической культурой станет для всех пензенцев привычном делом», ― сказал он.

В свою очередь первый вице-мэр Пензы Сергей Волков подчеркнул, что «Кросс нации» является не просто соревнованиями, а настоящим праздником.

Общая протяженность самого массового забега составила 5км, профессиональные спортсмены боролись за победу на дистанциях 6, 8 и 12 км, а бегуны 2006 года рождения и младше бежали 2 км. 17 метров.

Маршрут дистанций пролегал по улицам Окружной, Карпинского, дороге-дублеру улицы Окружной и Олимпийской аллее.

Участники, достигшие финиша первыми, получили кубки, дипломы министерства спорта Российской Федерации и памятные призы.
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