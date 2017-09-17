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Пензенский «Зенит» всухую проиграл брянскому «Динамо»

11:58 | 17.09.2017 | Спорт

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Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский футбольный клуб «Зенит» проиграл «Динамо» из Брянска со счетом 0:3 в домашнем матче, который прошел в рамках первенства профессиональной футбольной лиги группы «Центр» на стадионе «Первомайский» в минувшую субботу, 16 сентября.

Пензенский «Зенит» всухую проиграл брянскому «Динамо»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Счет был открыт на 21-й минуте после ошибки вратаря Олега Суворова.

После этого «Зенит» попытался переломить ход игры. В частности, активно играл полузащитник Владислав Ослоновский. Нападающий Давид Гатикоев на 23-й минуте получил травму и был заменен Сергеем Сипатовым.

На 69-й минуте во втором тайме «Зенит» получил пенальти в свои ворота. Третий мяч был забит на 86-й минуте.

Следующий матч «Зенит» проведет в Красногорске, а 30 сентября примет дома раменский «Сатурн», сообщается на сайте клуба.
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