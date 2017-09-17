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Пензенский «Дизелист» начал первенство НМХЛ с поражения

17:03 | 17.09.2017 | Спорт

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Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» проиграл ярославскому «Локо-Юниору» в своем первом матче в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги, состоявшемся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в воскресенье, 17 сентября.

Пензенский «Дизелист» начал первенство НМХЛ с поражения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первый период команды играли на равных, поочередно проводя атаки.

Во втором игровом отрезке преимуществом завладели ярославские хоккеисты, и на 8-й минуте Максим Денежкин открыл счет.

В финальной двадцатиминутке болельщики увидели жесткую игру — спортсмены использовали много силовых приемов, которые приводили к потасовкам.

Так, в середине периода судьи с трудом разняли хоккеистов, которые в ходе драки повалили ворота. После этого эпизода Сергей Колесников из «Дизелиста» и Роман Синицын из «Локо-Юниора» были наказаны за грубость двухминутным штрафом.

Обе команды до последнего боролись за победу, однако больше забросить шайбу в ворота соперника никому не удалось. Игра завершилась со счетом 0:1.

Следующая встреча «Дизелиста» и Локо-Юниора состоится на льду СЗК «Дизель-Арена» в предстоящий понедельник, 18 сентября.
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