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Сформирована сборная Пензенской области для участия в первенстве ПФО по дзюдо

17:51 | 19.09.2017 | Спорт

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Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. 14 человек в составе сборной Пензенской области примут участие в первенстве Приволжского федерального округа по дзюдо, которое пройдет в Чебоксарах с 21 по 24 сентября.

Сформирована сборная Пензенской области для участия в первенстве ПФО по дзюдо

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, честь региона будут остстаивать Владислав Бурментьев, Даниил Кальченко, Роман Кулыгин, Данила Сидоров, Альфия Дашкина, Даниил Салюков, Никита Учуев, Илья Блинков, Сардор Кашаков, Никита Егоркин, Данила Кальченко, Леонид Володин, Максим Скворцов и Данила Стрельцов.

Наставниками дзюдоистов являются тренеры Эдуард Копылов, Наталья Самойлова, Александр Цаплин, Виталий Солуянов, Василий Климов, Равиль Биксалиев и Яков Росс.

Ожидается, что борьбу за победу будут вести более 500 дзюдоистов со всех регионов ПФО.
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