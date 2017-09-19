Сформирована сборная Пензенской области для участия в первенстве ПФО по дзюдо Спорт

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. 14 человек в составе сборной Пензенской области примут участие в первенстве Приволжского федерального округа по дзюдо, которое пройдет в Чебоксарах с 21 по 24 сентября.

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Так, честь региона будут остстаивать Владислав Бурментьев, Даниил Кальченко, Роман Кулыгин, Данила Сидоров, Альфия Дашкина, Даниил Салюков, Никита Учуев, Илья Блинков, Сардор Кашаков, Никита Егоркин, Данила Кальченко, Леонид Володин, Максим Скворцов и Данила Стрельцов.

Наставниками дзюдоистов являются тренеры Эдуард Копылов, Наталья Самойлова, Александр Цаплин, Виталий Солуянов, Василий Климов, Равиль Биксалиев и Яков Росс.

Ожидается, что борьбу за победу будут вести более 500 дзюдоистов со всех регионов ПФО.