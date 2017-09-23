Пензенский губернатор сыграл в теннис на турнире «Кубок единства»
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Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное открытие седьмого ежегодного теннисного турнира «Кубок единства» состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Семейный» в Пензе в субботу, 23 сентября.
Фото: Penza.er.ru
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил спортсменов с началом соревнований и пожелал им хорошей игры.
«Это очень здорово, что традиция, которая была заложена 7 лет назад, сохраняется», — отметил глава региона.
Депутат Законодательного собрания региона Валерий Лидин высказал мнение, что турнир является хорошей пропагандой здорового образа жизни.
«Личный пример показывает наш губернатор Иван Александрович Белозерцев. И то, что сегодня на кортах комплекса «Семейный» присутствуют родители и дети, это здорово. Желаю вам хороших игр и красивых побед», — сказал он.
За высокие достижения и большой вклад в развитие тенниса Иван Белозерцев и Валерий Лидин вручили лучшим спортсменам благодарственные письма.
Право поднять государственный флаг и дать старт состязаниям, было предоставлено победителям и призерам молодежных и детских игр сезона.
На соревнования, которые организованы областной федерацией ветеранов тенниса и облспорткомитетом, подали заявки более 100 спортсменов. В 2017 году в турнире играют ветераны, дети и смешанные пары.
Соревнования будут проходить в течение двух дней. Победители в отдельных категориях встретятся в финале в воскресенье, 24 сентября, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».