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Пензенский губернатор сыграл в теннис на турнире «Кубок единства»

16:36 | 23.09.2017 | Спорт

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Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное открытие седьмого ежегодного теннисного турнира «Кубок единства» состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Семейный» в Пензе в субботу, 23 сентября.

Пензенский губернатор сыграл в теннис на турнире «Кубок единства»

Фото: Penza.er.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил спортсменов с началом соревнований и пожелал им хорошей игры.

«Это очень здорово, что традиция, которая была заложена 7 лет назад, сохраняется», — отметил глава региона.

Депутат Законодательного собрания региона Валерий Лидин высказал мнение, что турнир является хорошей пропагандой здорового образа жизни.

«Личный пример показывает наш губернатор Иван Александрович Белозерцев. И то, что сегодня на кортах комплекса «Семейный» присутствуют родители и дети, это здорово. Желаю вам хороших игр и красивых побед», — сказал он.

За высокие достижения и большой вклад в развитие тенниса Иван Белозерцев и Валерий Лидин вручили лучшим спортсменам благодарственные письма.

Право поднять государственный флаг и дать старт состязаниям, было предоставлено победителям и призерам молодежных и детских игр сезона.

На соревнования, которые организованы областной федерацией ветеранов тенниса и облспорткомитетом, подали заявки более 100 спортсменов. В 2017 году в турнире играют ветераны, дети и смешанные пары.

Соревнования будут проходить в течение двух дней. Победители в отдельных категориях встретятся в финале в воскресенье, 24 сентября, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
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